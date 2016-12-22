Серебренников объяснил наличие средств на покупку квартиры в Берлине

Режиссер Кирилл Серебренников во время выступления в суде объяснил происхождение средств на покупку квартиры в центре Берлина, сообщает корреспондент РБК. По словам режиссера, деньги на жилье он копил несколько лет.

«Хочу, чтобы все понимали — денежные средства на эту квартиру я копил в течение четырех лет, об этом есть абсолютно неопровержимые доказательства, полученные нами из Сбербанка», — заявил он. Серебренников указал на то, что счет в банке был открыт им в 2008 году, за три года до начала реализации проекта «Платформа».

​«Я прошу и требую, раз уж меня обвиняют в хищении денежных средств, показать мне хоть одно доказательство того, что я незаконно изымал денежные средства, полученные для проекта «Платформа», и использовал их в личных целях», — сказал он.

Кирилл Серебренников был задержан в августе 2017 года. Следствие обвиняет его в мошенничестве и хищении средств, которые были выделены из бюджета на реализацию проекта «Платформа». Изначально сумма ущерба оценивалась в 69 млн руб., однако 15 января стало известно, что СКР увеличил оценку ущерба до 133 млн руб.

Фигурантами дела также являются директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, Нина Масляева, бывший бухгалтер «Седьмой студии», бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор организации Юрий Итин. Серебренников утверждает, что Масляева, давшая признательные показания, оговорила себя и труппу для того, чтобы получить минимальный срок наказания.