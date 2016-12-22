Последний пострадавший при теракте в «Перекрестке» выписан из больницы

Последний пострадавший в результате взрыва, который произошел в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге в конце декабря 2017 года, сегодня выписан из больницы. Об этом на своей странице в Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

«По состоянию на 16.01.2018 (12:00 мск) выписан последний пострадавший при взрыве в магазине «Перекресток» из Александровской больницы, с последующим наблюдением в поликлинике по месту жительства», — написала она.

Взрыв в продуктовом магазине в Петербурге произошел 27 декабря 2017 года. В результате произошедшего пострадали 18 человек. Взрывное устройство было заложено в камере хранения магазина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Позднее президент Владимир Путин назвал случившееся терактом.

30 декабря ФСБ задержала предполагаемого организатора взрыва. На следующий день ГСУ СК по Санкт-Петербургу предъявило обвинение мужчине в совершении теракта в супермаркете «Перекресток». Кроме того, следователи назвали мотивы преступника.