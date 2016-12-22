ФСБ задержала предполагаемого организатора взрыва в «Перекрестке»

Федеральная служба безопасности объявила о задержании организатора и исполнителя взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге. Ранее ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

«ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в городе Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении ФСБ, которое приводит «РИА Новости».

Задержанного передали в Следственный комитет России для дальнейшего допроса, уточняет спецслужба.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко, в свою очередь,​ добавила, что с подозреваемым начали работать следователи, проводится его допрос. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого, уточнила она.

Какой-либо информации о личности задержанного пока нет.

Взрыв в магазине «Перекресток», который располагается на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, произошел вечером 27 декабря. По версии следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью около 200 граммов тротила. Устройство было заложено в одну из камер хранения магазина.

Всего в результате взрыва пострадали 18 человек, погибших нет. По факту взрыва было заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». В СКР подчеркнули, что следствие рассматривает все версии случившегося. На следующий день после взрыва президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

В минувшую пятницу ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». ​