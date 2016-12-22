СМИ узнали о передаче американских ПЗРК курдам в Сирии

Военные соединения курдского ополчения в Сирии в рамках «секретного соглашения» получили от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, американские военные на прошлой неделе доставили ПЗРК в регион Африн в сирийской провинции Алеппо и передали их курдам.

По информации агентство Northern Syrian Observer, ПЗРК получили бойцы отрядов народной самообороны YPG, которые входят в боевое крыло «Демократических сил Сирии» (SDF).

Накануне вице-премьер Турции Бекир Боздаг обвинил США в создании «армии террористов» на севере Сирии. Боздаг отметил, что действия Вашингтона в Сирии «несовместимы с дружбой, союзничеством и моделью стратегического партнерства с Турцией». По его словам, США «играют с огнем», оказывая помощь сирийским курдам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что вооруженные силы страны уничтожат армию «сил безопасности границы», которую США создают на границе Турции и Сирии из числа курдских формирований. Эрдоган назвал их «армией вероломных предателей», которые «при первой же угрозе направят свое оружие против американских военнослужащих».