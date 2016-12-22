Международная коалиция уточнила географию размещения погрансил в Сирии

Международная коалиция во главе с США не намерена создавать курдские силы пограничного контроля на границе с Турцией в сирийском Африне на северо-западе страны, об этом РБК сообщил представитель пресс-службы совместного командования проводимой коалицией операции «Непоколебимая решимость» против ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии и Ираке.

Африн (сирийские курды называют регион кантоном, он входит в состав Сирийского Курдистана — государственного образования в составе Сирии; согласно официальному территориальному делению Сирии, Африн — район, который входит в состав провинции Алеппо) находится под контролем союзников США, преимущественно курдских Сирийских демократических сил (SDF). В коалиции объяснили такое решение тем, что Африн не входит в число районов проведения операции «Непоколебимая решимость».



В субботу, 13 января, руководство возглавляемой США коалиции подтвердило, что занимается подготовкой на базе SDF сил пограничной безопасности (BSF), которые возьмут под охрану весь периметр занятой курдами территории в Сирии. Сейчас обучение проходит первая группа из 230 бойцов, общая численность BSF планируется в размере 30 тыс. человек.



Пресс-служба коалиции сообщила агентству Reuters, что пограничные силы будут размещены на севере Сирии вдоль границы с Турцией, на​ востоке страны вдоль иракской границы, а также вдоль долины реки Евфрат.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на это 15 января предупредил, что Турция уничтожит армию «сил безопасности границы», которую США формируют на турецко-сирийском рубеже из курдских формирований, до того как она успеет сформироваться. «США признали, что формируют террористическую армию около турецкой границы», — сказал Эрдоган. По его словам, создаваемая группировка — это «армия вероломных предателей». По мнению Эрдогана, при первой же угрозе курды из создаваемых отрядов направят свое оружие против американских военнослужащих».



Президент Сирии Башар Асад пригрозил подавить новые силы и выдворить войска США из страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил опасения в связи с планами по созданию нового военизированного формирования в Сирии. «Даже если принять во внимание, что ИГИЛ до конца не уничтожен, даже если это принять во внимание, те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США не хотят сохранить территориальную целостность Сирии», — сказал глава российского МИДа на пресс-конференции в Москве.