Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,98 56,32 EUR Нал. 69,64 68,80 USD Бирж. 56,40 -0,25 EUR Бирж. 69,19 +0,21 USD ЦБ. 56,36 -0,24 EUR ЦБ. 68,82 +0,56 EUR/USD 1,23 +0,01 BTC/USD Бирж. 13950,11 +301,55 MOEX 2261,53 -0,04% RTS 1264,30 +0,26% Brent 70,24 +0,62% DJIA 25803,19 +0,89% Nasdaq 7261,06 +0,68% FTSE 7769,14 -0,12%
Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище
Лента новостей
Создатель «Гармони» призвал к «all inclusive в контроле» неба над Сирией 21:01, Политика Скончалась Долорес О’Риордан из The Cranberries. Фотогалерея 20:55, Фотогалерея  В Грузии убили бывшего главу Нацгвардии 20:44, Общество Фонд кампании Навального подаст встречный иск к Минюсту 20:34, Общество Росимущество продало Gelandewagen Шамсуарова за 6,1 млн руб. 20:31, Общество Умерла вокалистка группы The Cranberries 20:16, Общество ФИФА подготовила вопросы Родченкову о допинге в российском футболе 20:15, Общество СМИ узнали о двух версиях драки в пермской школе 20:13, Общество Симоньян посоветовала Макрону перечитать Конституцию 20:02, Политика В «Газпроме» объяснили затраты на подходы к «Северному потоку» 20:00, Бизнес В МЖД назвали причину эвакуации пассажиров электрички Москва — Петушки 19:54, Общество Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 19:49, РБК и МегаФон «Барселона» на месяц потеряла нападающего из-за травмы 19:46, Спорт Burger King сменил поставщика пива 19:39, Бизнес Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище 19:30, Общество Киев снял санкции с российского поставщика угля на Украину 19:24, Бизнес Почти 100 тысяч жителей Казани остались без света из-за аварии 19:17, Общество Берлускони заподозрили в сокрытии махинаций при продаже «Милана» 19:16, Бизнес Госслужащим ДНР запретили ездить на Украину 19:07, Политика Эксперты Кудрина назвали принципы будущего миропорядка 19:02, Политика Алексей Ананьев вернулся в Россию для переговоров о продаже «Возрождения» 19:02, Финансы РКК «Энергия» проведет с ангольским спутником ряд тестов 18:44, Технологии и медиа В ​РАНХиГС 16–18 января пройдет Гайдаровский форум​ 18:21, Партнерский материал Европейские компании выступили против ограничений для проекта «Газпрома» 18:12, Экономика Поезд сошел с рельсов в метро Вашингтона 18:01, Общество Зюганов пожаловался Путину на «шельмование» Грудинина на телеканалах 18:01, Политика Из общежития МГУ в связи с задымлением эвакуировали людей 18:00, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 17:56, РБК и МегаФон
Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище
Общество, 19:30
0
Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище

Народного артиста России Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Актер был похоронен рядом с могилой отца, актера Театра им. Вахтангова Михаила Державина.

Гражданская панихида по Державину прошла в Театре сатиры. Церемония отпевания проходила в храме Преображения Господня на Песках. В церкви присутствовали его родственники, коллеги и близкие друзья.

Прощание с народным артистом Михаилом Державиным в Москве. Фотогалерея Еще 7 фото
Фотогалерея

Михаил Державин скончался 10 января в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Его бывшая жена Нина Будённая рассказала РБК, что у актера были проблемы с сосудами мозга.

«Есть много ролей, которые я мог бы сыграть»: умер Михаил Державин Еще 4 фото
Фотогалерея

Президент Владимир Путин сказал, что смерть Державина — это невосполнимая потеря для российской культуры. Он заявил, что у актера был яркий талант, он обладал обаянием и великолепным чувством юмора.

Теги: похороны , Новодевичье кладбище , Михаил Державин
Главное
Алексей Ананьев вернулся в Россию для переговоров о продаже «Возрождения» Финансы
Материалы по теме
Ширвиндт назвал его дружбу с Державиным достойной Книги рекордов Гиннесса Общество
В Театре сатиры началось прощание с Михаилом Державиным‍ Общество
Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.