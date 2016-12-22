Народного артиста России Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».



Актер был похоронен рядом с могилой отца, актера Театра им. Вахтангова Михаила Державина.



Гражданская панихида по Державину прошла в Театре сатиры. Церемония отпевания проходила в храме Преображения Господня на Песках. В церкви присутствовали его родственники, коллеги и близкие друзья.

Михаил Державин скончался 10 января в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Его бывшая жена Нина Будённая рассказала РБК, что у актера были проблемы с сосудами мозга.

Президент Владимир Путин сказал, что смерть Державина — это невосполнимая потеря для российской культуры. Он заявил, что у актера был яркий талант, он обладал обаянием и великолепным чувством юмора.