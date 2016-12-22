«Газпром» не станет обжаловать решение суда по спору с «Нафтогазом»

Компания «Газпром» не планирует обжаловать решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с украинским «Нафтогазом». Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, передает ТАСС.

«Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?» — сказал он.

Судебный спор между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже начался в 2014 году. Предметом разбирательства стали контракты на поставки газа, которые были заключены в 2009 году. Как полагают в «Газпроме», Украина недобрала газ в период с 2012 по 2014 годы, а также в некоторых кварталах 2015 и 2016 годов. В свою очередь, «Нафтогаз» просил суд пересмотреть цены на газ, вернуть переплату, а также отменить запрет на дальнейшую перепродажу газа.

В конце декабря 2017 года суд постановил, что «Нафтогаз» не имеет права пересматривать цены на газ, который Украина получила с мая 2011 года по апрель 2014 года. Кроме того, стокгольмский суд отказал в требовании взыскания переплаты. «Нафтогаз» также обязали выплатить «Газпрому» задолженность в размере $2 млрд и проценты за просрочку. В том числе по решению суда украинская сторона должна с 2018 года закупать у России 5 млрд куб. м газа ежегодно. Суд признал законным применение принципа «бери или плати» (ежегодной оплаты минимального объема газа) до окончания срока действия договора.