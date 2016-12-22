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«Газпром» не станет обжаловать решение суда по спору с «Нафтогазом»
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«Газпром» не станет обжаловать решение суда по спору с «Нафтогазом»
Экономика, 16:19
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«Газпром» не станет обжаловать решение суда по спору с «Нафтогазом»

Компания «Газпром» не планирует обжаловать решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с украинским «Нафтогазом». Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, передает ТАСС.

«Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?» — сказал он.

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Судебный спор между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже начался в 2014 году. Предметом разбирательства стали контракты на поставки газа, которые были заключены в 2009 году. Как полагают в «Газпроме», Украина недобрала газ в период с 2012 по 2014 годы, а также в некоторых кварталах 2015 и 2016 годов. В свою очередь, «Нафтогаз» просил суд пересмотреть цены на газ, вернуть переплату, а также отменить запрет на дальнейшую перепродажу газа.

В конце декабря 2017 года суд постановил, что «Нафтогаз» не имеет права пересматривать цены на газ, который Украина получила с мая 2011 года по апрель 2014 года. Кроме того, стокгольмский суд отказал в требовании взыскания переплаты. «Нафтогаз» также обязали выплатить «Газпрому» задолженность в размере $2 млрд и проценты за просрочку. В том числе по решению суда украинская сторона должна с 2018 года закупать у России 5 млрд куб. м газа ежегодно. Суд признал законным применение принципа «бери или плати» (ежегодной оплаты минимального объема газа) до окончания срока действия договора.

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В «Нафтогазе» заявили, что постановление суда стало победой Украины. Компания оценила общий положительный эффект от решения более чем в $75 млрд. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что постановление Стокгольмского арбитража стало «исторической победой» страны. «Если был бы проигрыш в этом суде, перед Украиной была бы прямая угроза дефолта» — сказал Порошенко.

Зампред правления «Газпрома» Медведев сказал, что иск компании «в основном» удовлетворен. Комментируя заявление Порошенко, он отметил, что нужно «задуматься, правильно ли информировали» украинского президента об итогах этого арбитража».

Теги: «Газпром» , Стокгольмский арбитраж , «Нафтогаз Украина»
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