Порошенко заявил о начале «года энергетической независимости Украины»

Украина соскочила с газового крючка «Газпрома», написал президент страны Петр Порошенко в Twitter, напомнив о решении Стокгольмского арбитража по тяжбе между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Мы уверенно начинаем 2018-й — год энергетической независимости Украины», — написал Порошенко.

Судебный процесс между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитраже длился с 2014 года. Предметом разбирательства стали контракты на поставки газа, заключенные в 2009 году.

В декабре 2017 года суд вынес решение по тяжбе между российской и украинской компаниями, но обе компании истолковали его в свою пользу. «Нафтогаз» обязали выплатить 2 млрд руб. за уже поставленный «Газпромом» газ. Годовой объем закупок при этом был снижен до 5 млрд куб. м газа, условие «бери или плати» оставлено в силе для 80% объема. При этом цена топлива, полученного украинской компанией во втором квартале 2014 года, снижена на 27%, с $485 до $352 за 1 тыс. кубометров.

«Нафтогаз» заявил, что благодаря снижению цены на уже поставленное топливо получил выгоду $1,8 млрд. Порошенко 25 декабря поздравил народ Украины с «победой над «Газпромом».

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что иск компании «в основном» удовлетворен. Заявление Порошенко о победе Украины, по его мнению, «позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража».

4 января Порошенко подчеркнул, что после введения безвизового режима «Украина сказала окончательное «прощай» российской и советской империям». Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что украинский президент «делает серьезную стратегическую ошибку» «в попытке подыграть своим кураторам».