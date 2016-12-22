Предвыборный сайт Путина обошелся в 1,5 млн руб.

Разработка и сопровождение на время выборов сайта кандидата в президенты России Владимира Путина обошлись в 1,5 млн руб. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, передает «Интерфакс».

Сайт Putin2018/путин2018.рф заработал в понедельник, 15 января. Он был оплачен из средств предвыборного фонда.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов заявил журналистам, что концепцию сайта разработал информационный блок штаба кандидата, а наполнять его будут медиаволонтеры. «Ресурс разработан одной из ведущих студий Рунета Notamedia, имеющей огромный опыт в производстве», — добавил он.

На сайте рассказывается о достижениях Путина на посту президента, а также есть разделы «Дневник кампании», «Биография», «Доверенные лица». В разделе «Команда поддержки» собраны «неофициальные сообщества поддержки Владимира Путина», среди которых есть группы в соцсетях «Мне реально нравится Путин», «Вежливые люди», «Клуб друзей Владимира Путина».

Также на сайте сообщается, что руководителем аппарата штаба стал начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин.

Накануне «Единая Россия» заявила, что за день в поддержку Владимира Путина было собрано 200 тыс. подписей. Ранее Андрей Кондрашов сообщал, что сбор подписей будет продолжен несмотря на то, что количество собранных подписей превысило 500 тыс. при необходимых по закону 300 тыс. Таким образом, общее количество подписей превысило 700 тыс.

По закону ЦИК может принять не более 315 тыс. подписей за Путина. Штаб начал собирать подписи 5 января текущего года.

Предвыборный штаб Путина возглавляют глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, глава медицинского Центра им. Димы Рогачева, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Для участия в выборах партийным кандидатам нужно собрать 100 тыс. подписей, самовыдвиженцам — 300 тыс.