Партия Медведева доложила о собранных за день 200 тыс. подписей за Путина

«Единая Россия» заявила, что за день в поддержку Владимира Путина было собрано 200 тыс. подписей. С учетом предыдущих данных количество подписей превысило 700 тыс. По закону ЦИК может принять не более 315 тыс. подписей за Путина

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Как заявили в «Единой России», в воскресенье, 14 января, общественные приемные партии посетили более 200 тыс. желающих оставить свою подпись в поддержку Владимира Путина в качестве кандидата в президенты, говорится в сообщении на сайте партии. При этом секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уточнил, что партия предоставила свои площадки, но сама сбором подписей не занимается.

«Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Путина уже было собрано более 538 тыс. подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен», — цитирует сайт слова Турчака.

За день до этого пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов заявил, что сбор подписей будет продолжен несмотря на то, что количество собранных подписей превысило 500 тыс. при необходимых по закону 300 тыс. ​«Сбор подписей по-прежнему продолжается в РФ, во всех 85 регионах, работают 625 точек в 267 населенных пунктах, работают 2,5 тыс. человек из числа волонтеров, активистов ОНФ, молодежных организаций… По состоянию на сегодняшний день собрано 538 113 подписей избирателей. Сегодня штабом принято решение дополнительно напечатать 20 тыс. подписных листов еще на 200 тыс.​ подписей», — сказал в субботу, 13 января, Кондрашов.



По закону «О выборах президента» самовыдвиженец должен собрать 300 тыс. подписей граждан России в свою поддержку, но не более 7,5 тыс. в одном регионе. Кроме того, ст. 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав» устанавливает, что избирательная комиссия принимает ограниченное количество подписных листов. «Количество представляемых для регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения референдума подписей избирателей, участников референдума может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения референдума, не более чем на 10%, если иное не установлено федеральным законом», — говорится в документе.

Закон «О выборах президента» устанавливает еще более жесткий лимит. Согласно ст. 37 этого закона ЦИК должна принять не более 315 тыс. подписей в поддержку Путина. «Количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, содержащееся в подписных листах, представляемых в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, может превышать необходимое для регистрации кандидата количество подписей, установленное настоящим федеральным законом, но не более чем на 5%», — говорится в законе.