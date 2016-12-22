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Предвыборный штаб Путина напечатает дополнительные подписные листы
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Предвыборный штаб Путина напечатает дополнительные подписные листы
Политика, 13 янв, 18:19
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Предвыборный штаб Путина напечатает дополнительные подписные листы
Штаб кандидата Владимира Путина продолжит сбор подписей в его поддержку, хотя уже сейчас собрано гораздо больше подписей, чем требуется по закону. В штабе пояснили, что в стране оказалось очень много желающих поддержать Путина
Андрей Кондрашов (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Избирательный штаб Владимира Путина решил продолжить сбор подписей в его поддержку, несмотря на то что уже сейчас количество собранных подписей превысило 500 тыс. при необходимых по закону 300 тыс. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

​«Сбор подписей по-прежнему продолжается в РФ, во всех 85 регионах, работают 625 точек в 267 населенных пунктах, работают 2,5 тыс. человек из числа волонтеров, активистов ОНФ, молодежных организаций… По состоянию на сегодняшний день собрано 538 113 подписей избирателей. Сегодня штабом принято решение дополнительно напечатать 20 тыс.подписных листов еще на 200 тыс.​ подписей», — сказал Кондрашов.

По его словам, количество желающих поддержать выдвижение Путина оказалось очень большим. «Поэтому пока прекращать сбор мы считаем неправильным по отношению к этим людям», — добавил пресс-секретарь.

Штаб Путина начал сбор подписей 5 января 2018 года.

Материал дополняется

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Владимир Путин , подписи , избирательная кампания
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