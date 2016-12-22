Число туристов в Каталонию из России выросло в 2017 году на 23%

Количество посетивших Каталонию в 2017 году российских туристов выросло почти на четверть, несмотря на политический кризис в регионе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные властей Каталонии.

Вопреки пессимистичным прогнозам, кризис из-за прошедшего в октябре референдума о независимости не привел к снижению потока иностранных туристов в Каталонию. По данным каталонских властей, в 2017 году в регионе побывали 19,1 млн иностранцев — на 5,5% больше, чем в 2016 году. Число ночевок иностранцев выросло на 4%, до 83 млн. Чаще всего Каталонию посещали французы (4,5 млн человек), британцы (2,2 млн) и немцы (1,6 млн человек).

По итогам 2017 года в Каталонии побывали 688 тыс. российских туристов — на 22,7% больше, чем в предыдущем году. Россия стала восьмой страной по объему въездного турпотока, отмечает АТОР. Это лучший результат за последние три года, особенно на фоне 2014 года, когда количество российских туристов здесь сократилось вдвое, отмечает заместитель директора по Восточной Европе каталонского офиса по туризму Кристина Ионицкая. По ее словам, каждый второй россиянин посещает регион в составе организованных туров для пляжного отдыха или по экскурсионным программам.

Сейчас туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Каталонию по акциям раннего бронирования на 10–20% по сравнению с прошлым годом: в туроператоре Anex Tour отметили рост спроса на это направление почти на 50%, а Coral Travel зафиксировал спрос на туры с заездами в мае и июне на 10% выше, чем в 2017 году. По данным Pac Group, спрос на поездки в Каталонию в рамках раннего бронирования вырос примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

Каталония — самый богатый, по данным на 2016 год, регион Испании. Провинция занимает всего 6% территории королевства, но ее ВВП в 2016 году составил, по данным Института статистики Каталонии, €223,6 млрд — примерно 20% общеиспанского. Значительная часть доходов Каталонии приносит сфера услуг, в частности, туризм. В 2016 году регион посетили 18 млн иностранных туристов — 22,2% от всего потока в Испанию.



1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о самоопределении, в ходе которого большинство пришедших на участки проголосовали за независимость и отделение от Испании. Проведение референдума сопровождалось массовыми беспорядками, но находившиеся в Каталонии российские туристы не обращались за помощью.

После референдума​ каталонский парламент подписал 27 октября декларацию о независимости региона. Но испанские власти признали эти акты незаконными, и 8 ноября Конституционный суд Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии. Власти страны отправили в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона и распустили региональный парламент.

21 декабря 2017 года прошли досрочные выборы в парламент, которые завершились победой партии Ciudadanos («Гражданская партия), выступающей за единую Испанию.