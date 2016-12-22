СМИ узнали об отправке военного конвоя Турции на границу с Сирией

Турция перебросила военный конвой в южную провинцию Хатай на границу с Сирией. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военный источник.
По информации источника, военный конвой и танковая колонна направились на границу в качестве подкрепления пограничным подразделениям Турции.
Отправка военного конвоя состоялась после того, как президент Турции Редпеж Тайип Эрдоган 13 января пообещал «оторвать головы» курдским «террористам» из Отрядов народной самообороны (YPG) в районах Африн и Манбидж на севере Сирии. Эрдоган отметил, что Турция применит силу, если «террористы в Африне не сдадутся». Президент подчеркнул, что не даст «поясу террора» (имея в виду подконтрольные курдам районы на севере Сирии) растянуться вдоль турецких границ.
Анкара считает YPG филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК), которая воюет с Турцией за самоопределение курдов. В Турции РПК признана террористической организацией.