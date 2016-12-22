Турция обвинила США в «легализации террористов» в Сирии

США легализует террористов, создавая «силы охраны границы» Сирии на основе отрядов «Союза демократических сил» (СДС, основа — курдское ополчение YPG. — РБК), заявил ​пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Об этом сообщает телеканал NTV.

«США предпринимают шаги, которые легализуют террористическую организацию. Это вызывает беспокойство и является неприемлемым. Оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом», — сказал Калын.

Он добавил, что Турция будет бороться с террористами как внутри страны, так и за ее пределами.

Накануне, 13 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию против сирийских курдов и «оторвать головы террористам» в Африне и Манбидже (под контролем СДС) в течение недели. 14 января стало известно об отправке турецкого военного конвоя на границу с Сирией.

Ранее сообщалось, что руководство Коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России) заявило о создании «сил охраны границы» Сирии на основе СДС. Район базирования нового формирования — долина Евфрата. В его функции входит охрана занятой СДС территории на севере Сирии: на западе — с районами, подконтрольными Башару Асаду, на севере — границы Сирии с Турцией, на востоке — с Ираком. Коалиция надеется довести численность Сил охраны границы до 30 тыс. человек. Их ядром станут ветераны СДС (15 тыс. бойцов), миссия которых по борьбе с ИГ «закончилась».

Сирийские курды в составе СДС являются союзниками США в Сирии. Американская авиация и спецназ помогали курдам отбить у ИГ города Манбидж в 2016 году и Ракку в 2017 году. Вашингтон поставляет СДС оружие и снаряжение, что вызывает неудовольствие Турции, которая считает эти формирования филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК). Эта организация борется за самоопределение курдов в Турции вооруженным путем и признана официальной Анкарой террористической.