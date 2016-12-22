Эрдоган пригрозил начать военную операцию против курдов на севере Сирии

Турция «оторвет головы» курдским «террористам» YPG в районах Африна и Манбиджа на севере Сирии, «если они не сдадутся», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в публичном выступлении в провинции Элязыг. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания [американцев о выводе курдских отрядов YPG], мы возьмем дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы», — заявил Эрдоган.

​Он добавит, что не позволит «поясу террора» (так он назвал контролируемые курдами районы Северной Сирии) тянуться вдоль границы Турции. Эрдоган заявил, что когда США «выставят за дверь» курдов, «вы будете искать дыру, чтобы убежать, и мы будем преследовать вас».

Курды отбили город Манбидж у боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) при содействии американского спецназа и авиации международной коалиции в начале августа 2016 года. После этого в конце августа протурецкие боевики начали при поддержке армии Турции операцию «Щит Евфрата» — наступление на город Аль-Баб, занятый ИГ, чтобы не дать соединиться курдам с соплеменниками, занимающими изолированную область «кантона» Африн, и создать пояс курдских территорий вдоль всей юго-восточной границы Турции.

Курды контролируют несколько «кантонов» на территории Северной Сирии, так называемую Федерацию Северной Сирии. Вооруженным крылом считаются отряды Сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемых США. Ядром СДС являются отряды курдского ополчения YPG, однако также в эти силы входят боевики умеренных оппозиционеров арабской национальности. Турция считает YPG филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК) — организации, ведущей вооруженную борьбу с турецкими властями за самоопределение курдов. Официальная Анкара признала РПК террористической организацией. В то же время США поставляют сирийским курдам вооружения, что является предметом трений Анкары с Вашингтоном.