СМИ анонсировали иски в России к Apple из-за замедления iPhone

В России вслед за США, Израилем и Францией готовы подать иски к корпорации Apple из-за искусственного замедления работы смартфонов iPhone предыдущих поколений, пишет «Коммерсант».

Об этом заявили управляющий партнер NLF Group Максим Карпов и партнер Lex Borealis Дмитрий Пономарев, представляющие интересы ряда владельцев iPhone.​ По их словам, заявления планируется подать в Тверской районный суд Москвы и другие суды.

По данным «Коммерсанта», NLF Group финансирует судебные расходы истцов в обмен на долю в материальной компенсации, решение о которой может вынести суд, Lex Borealis окажет юридическую поддержку.

Максим Карпов рассказал, что первый пул истцов насчитывает около десяти человек. «В случае создания успешной правоприменительной практики мы без труда доведем их количество до нескольких сотен», — отметил он. По предварительным оценкам, общая сумма исковых требований составит «несколько десятков миллионов рублей».

Главная задача разбирательств, как подчеркнули Карпов и Пономарев, признание незаконной практики последующего ухудшения потребительских свойств товара.

В декабре 2017 года в США несколько человек подали в суд на Apple, которая ранее призналась в намеренном замедлении работы устаревших моделей ​iPhone. Позже руководство компании принесло извинения пользователям за замедление работы смартфонов.

10 января глава комитета сената США по торговле, науке и транспорту Джон Тьюн направил главе Apple Тиму Куку письмо c требованием объяснить намеренное замедление работы старых моделей iPhone.