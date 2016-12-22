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Захарова назвала «большим ударом» первый отказ в МИДе
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Захарова назвала «большим ударом» первый отказ в МИДе
Политика, 10:39
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Захарова назвала «большим ударом» первый отказ в МИДе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в министерстве она хотела получить работу китаиста, но ей отказали из-за отсутствия такой вакансии, что стало для нее большим ударом. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Мир», передает «РИА Новости».

Захарова отметила, что должность пресс-секретаря в МИДе не была той работой, о которой она мечтала. Она рассказала, что хотела стать китаистом, потому что в университете училась на востоковеда, но, когда она пришла в министерство после института, ей сказали, что мест по этому направлению нет, и взяли работать в пресс-службу. «Для меня это был большой удар. Представляете, что такое пять лет учить китайский язык, заниматься научной работой в этом направлении и получить отказ», — сказала представитель МИДа.

Говоря о своем назначении на должность представителя МИДа, Захарова сказала, что ее не специально выбрали из-за того, что она женщина, «мол не хватает такого личика». Захарова отметила, что в российском Министерстве иностранных дел «искусственного стимулирования гендерного баланса» нет, а есть «понимание», что должности должны занимать профессионалы вне зависимости от пола или «или какой-то еще принадлежности».«Да, я выиграла в лотерею, но я скупила все билеты», — сказала она.

Официальный представитель МИДа рассказала, что работает по ненормированному графику. «У нас ненормированный рабочий день, мы можем быть приглашены на работу и в семь утра, и в восемь, день заканчивается тогда, когда говорит руководство», — пояснила Захарова.

Представитель МИДа отметила, что после назначения на эту должность ее жизнь не изменилась, кроме появления служебного автомобиля. Захарова сказала, что ходит в такие же магазины, «что и все». «Я не делала ничего специально, у меня не было никакой концепции, никакого создания имиджа, но я намеренно называла себя чиновником», — сообщила она.

Как сообщается на сайте МИД России, Захарова в 1998 году окончила МГИМО по специальности «Журналист-международник». Она знает английский и китайский языки. В Министерстве иностранных дел Захарова исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ департамента информации и печати, затем с 2005 по 2008 год руководила пресс-службой Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. С 2008 по 2011 год она занимала различные должности в МИДе. Представителем российского Министерства иностранных дел Захарова стала в августе 2015 года.

Теги: МИД , Мария Захарова , должности
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