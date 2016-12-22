Захарова ответила на обвинение в «агрессии» к американцам в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на рекомендации Госдепа для американцев, собирающихся посетить другие страны, передает корреспондент РБК.

«В предостережении Госдепа сказано, что «американцы в России якобы подвергаются насилию. Мы перевернули все архивы. Где то место в России, где американцы подвергаются насилию?» — сказала она на брифинге. Захарова добавила, что американские граждане, возможно, подвергаются насилию «по собственному желанию». «Но это уже вопрос не к нам», — подчеркнула она.

По ее словам, список и разделение стран по шкале безопасности стран и, в частности, положение России «вызывает крайнее недоумение». Комментируя заявление США о том, что в России повышенная угроза терактов, Захарова спросила: «То есть по этому критерию в даунтаун ездить безопасно?»

Госдеп 10 января представил обновленные рекомендации для граждан США, которые собираются посетить другие страны. В них государства разделены на четыре группы. К первой отнесены те страны, в которые, как считает Вашингтон, можно ездить, соблюдая обычные меры предосторожности. Во второй категории оказались страны, в которых американцам следует проявлять «повышенную осторожность». Россия оказалась в третьей группе. В нее внесены страны, поездки в которые Госдеп рекомендует пересмотреть. Также в эту категорию попали Турция, Нигер, Чад, Пакистан и Нигерия. В последней категории отмечаются страны, от посещения которых власти США советуют воздержа​ться.

По мнению Вашингтона, Россия представляет опасность для американских граждан из-за «терроризма и агрессии». Власти США также указали на то, что в Чечне, Ингушетии и Дагестане «местные банды похищали американцев и других иностранцев для выкупа».