Захарова обвинила британские СМИ в подготовке «негативного фона» ЧМ-2018

Британские журналисты получили «государственный заказ» на создание «негативного фона» при освещении чемпионата мира по футболу 2018 года в России, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. Видеозапись трансляции опубликована на официальной странице ведомства в Facebook.

«Нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства <... > получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России», — сказала представитель МИДа.

​Она уточнила, что основными сюжетами являются неподготовленность российской инфраструктуры для соревнований, угрозы безопасности иностранным туристам как из-за агрессивности российских болельщиков, так и в связи с низким профессионализмом правоохранительных органов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В этих городах проводится капитальная реконструкция спортивной, туристической и транспортной инфраструктуры, в некоторых местах она строится заново. Всего — 218 объектов.

В 2014 году организационные и строительные расходы на ЧМ-2018 оценивались в 620 млрд руб. В начале 2017 года была названа финальная сумма: она достигла 638 млрд руб. Это произошло из-за увеличения ассигнований на капитальное строительство объектов.