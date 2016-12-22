Захарова оценила идею «филологического контроля» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала автору инициативы о взятии русского языка на Украине «под филологический контроль», писателю Андрею Куркову, обратиться к наркологу. Об этом она сообщила РБК.

«Такие инициативы должны пройти наркологическую экспертизу», — пояснила Захарова.

10 января Курков в интервью украинскому изданию «Деловая столица» сообщил, что русский язык вне России — «самостоятельное явление». «Для ограничения возможности России защищать в Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской «культурной собственностью» и взять украинский русский под свой филологический контроль», — заявил он.

Писатель считает, что нужно открыть институт русского языка или «Институт русского и других языков национальных меньшинств» в Национальной академии наук Украины. Это, по его мнению, позволит создать русскоязычную Украину как самостоятельное явление, а не часть «общего русского мира за пределами России». Он уверен, что речь не столько о языковом вопросе, сколько о миллионах русскоязычных граждан, способных повлиять на исход любого голосования.