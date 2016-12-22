В МЧС рассказали о 13 жалобах из Москвы и Подмосковья на сероводород

Из Москвы и Московской области за прошедшие сутки, 12 января, в МЧС поступило 13 жалоб на запах сероводорода. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается в сообщении, сотрудники МЧС отреагировали на каждое обращение и провели дополнительный анализ атмосферного воздуха с помощью передвижных лабораторий. Специалисты не выявили предельно-допустимых концентраций вредных примесей
В МЧС отметили, что в течение 12 января в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» было зарегистрировано разовое превышение допустимых концентраций по сероводороду.
Как прогнозирует Росгидромет и Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования «Антистихия», в субботу, 13 января, в Москве и Подмосковье погодные условия не осложнят экологическую обстановку.
МЧС сообщало в пятницу, 12 января, что 11 января на неприятный запах жители столицы и Московской области пожаловались 11 раз.
Мусорный полигон «Кучино» эксплуатировался с 1964 года. Он был закрыт 23 июня 2017 года после того, как жители Балашихи пожаловались во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. В начале декабря 2017 года жители Москвы стали жаловаться на сильный неприятный запах. Его источником Роспотребенадзор назвал полигон «Кучино», где проходили работы по ликвидации отходов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в середине декабря 2017 года заявил о том, что подмосковные власти «делают все возможное», чтобы неприятный запах «исчез к концу января». Он отметил, что для его ликвидации применяется «современная процедура газации», которую используют в Европе «на всех без исключения полигонах». Воробьев сообщил, что на «Кучино» был завершен первый этап этого процесса.