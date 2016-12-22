Bloomberg подсчитал возможный заработок автора книги о Трампе

Автор книги о президенте США «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» журналист Майкл Вулфф может заработать от ее продаж почти $7,5 млн, подсчитал Bloomberg.

В своих оценках агентство опирается «на стандартные условия контрактов» американских издательств, согласно которым от продажи книги автор получает 15% от розничной цены, а также на сумму аванса в размере $500 тыс. Точные договоренности Вулффа с издательским домом Henry Holt & Co неизвестны, указывает Bloomberg.

Книга появилась в продаже сразу после Нового года. В первые дни было продано более 29 тыс. экземпляров в твердой обложке по цене $30, 250 тыс. электронных книг — по $15 и 100 тыс. экземпляров аудиокниги — по $28. Эти продажи принесли Вулффу более $1 млн, не считая аванса, указывает агентство. Издатель решил допечатать свыше 1 млн экземпляров «Огня и ярости», поскольку число заказов превысило изначальный тираж в 150 тыс. книг. Bloomberg ожидает, что Вулфф также сможет продать права на экранизацию книги.

Автор утверждает, что книга основана на интервью с бывшими и действующими сотрудниками президентской администрации. В частности, в книге говорится, что бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон назвал «предательской» встречу членов команды президента с российским адвокатом Наталией Весельницкой. Вулфф также пишет, что команда Трампа не собиралась выигрывать президентские выборы и не знала, что делать, когда он победил. Кроме того, описывается ярость нового президента в связи с тем, что многие звезды шоу-бизнеса отрицательно отозвались о церемонии инаугурации, на которую были приглашены.

После выхода книги Трамп обвинил автора во лжи и призвал ужесточить закон о клевете.

