Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,35 57,49 EUR Нал. 69,91 68,73 USD Бирж. 57,08 +0,23 EUR Бирж. 68,76 +0,06 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 -0,00 BTC/USD Бирж. 15828,28 +668,29 MOEX 2194,73 -0,13% RTS 1211,48 -0,22% Brent 67,43 -0,93% DJIA 25075,13 +0,61% Nasdaq 7077,92 +0,18% FTSE 7711,04 +0,20%
Трамп отказался пускать автора книги о его администрации в Белый дом
Лента новостей
Apple признала наличие уязвимости процессоров в своих устройствах 12:02, Технологии и медиа Определились финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею 12:02, Спорт Пьяный пассажир МЦК открыл стрельбу по охранникам 11:20, Общество Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы 11:18, Политика Серена Уильямс отказалась защищать свой титул на Australian Open 11:13, Спорт Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных 11:12, РБК и УАЗ Баскетболисты ЦСКА потерпели самое крупное поражение в сезоне 10:52, Спорт МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице 10:43, Общество Трамп отказался пускать автора книги о его администрации в Белый дом 10:14, Политика Как квантовые компьютеры изменят мир 10:05, Технологии и медиа  Милонов попросил Минпромторг спрятать прилавки с алкоголем 09:56, Общество Закат эры ПК: причины и следствия 09:36, РБК и Samsung Войны в мире: горячие точки 2017 года 09:11, Фотогалерея  Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 20 человек 08:01, Общество Число отравившихся угарным газом в США увеличилось до 40 человек 07:52, Общество Hill сообщила о новом расследовании в отношении Хиллари Клинтон 07:06, Политика В Мексике при падении автобуса с моста погибли девять человек 06:37, Общество В США более 20 человек отравились угарным газом 05:47, Общество КНДР согласилась на прямые переговоры с Южной Кореей 05:37, Политика В Приморье тепловоз насмерть сбил девушку 05:26, Общество В США в аэропорту экстренно сел двухмоторный самолет без шасси 05:19, Общество В Японии на рыбном аукционе продали тунца за $323 тыс. 04:37, Бизнес Депортированная из Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию 03:53, Общество В США губернаторы пообещали бороться с планом Трампа по бурению скважин 03:39, Бизнес Стала известна дата выхода финального сезона «Игры престолов» 03:18, Общество Один человек пострадал в результате ДТП на востоке Москвы 02:38, Общество WSJ узнала о возможной продаже Weinstein Company за $500 млн 01:56, Общество Снегопад и морозы привели к режиму ЧС на востоке США. Фоторепортаж 01:06, Фотогалерея 
Трамп отказался пускать автора книги о его администрации в Белый дом
Политика, 10:14
0
Трамп отказался пускать автора книги о его администрации в Белый дом
Новая книга об администрации Дональда Трампа основана на несуществующих источниках и полна лжи, заявил президент США. Он добавил, что не разрешал автору посещать Белый дом
Майкл Вулфф (Фото: Andy Kropa / Invision / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что неоднократно отказывал в доступе в Белый дом публицисту Майклу Вулффу, написавшему книгу «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Об этом Трамп написал в Twitter. Он добавил, что книга «полна лжи, искажений и источников, которых не существует».

Трамп также подчеркнул, что не беседовал с автором книги. Своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона президент США называет в этом же сообщении «небрежным Стивом».

Британская газета The Guardian 3 января написала, что в книге Вулффа Бэннон назвал встречу сотрудников предвыборного штаба Трампа, включая его сына, с российским адвокатом Натальей Весельницкой «предательской» и «непатриотичной». Газета также отметила, что книга, по некоторым данным, основана на «более чем 200 интервью с президентом, его приближенными» и другими ключевыми чиновниками.

Обложка книги ​«Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» (Фото: amazon)

Президент США в ответ на публикацию The Guardian заявил, что его бывший стратег «потерял рассудок». Стив Бэннон работал советником по стратегическим вопросам как в предвыборном штабе Трампа, так и в его президентской администрации. Трамп уволил его в середине августа прошлого года.

Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа Еще 4 фото
Фотогалерея

Продажи книги Вулффа в США стартуют в пятницу, 5 января. «Майкл Вулфф, пользуясь доступом к Белому дому Трампа, рассказывает закулисные подробности о самом противоречивом президентстве», — говорится в описании книги на Amazon.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Белый дом , Дональд Трамп , Стив Бэннон
Главное
Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы Политика
Материалы по теме
Трамп назвал своего бывшего стратега «потерявшим рассудок» Политика
Трамп анонсировал премию «самых бесчестных СМИ» 2017 года Общество
Трамп попросил рассказать Ким Чен Ыну о размере своей «ядерной кнопки» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.