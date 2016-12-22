В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

В Совфеде ответили на новое «окончательное прощание» Порошенко с Россией

Apple признала наличие уязвимости процессоров в своих устройствах

Определились финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею

Пьяный пассажир МЦК открыл стрельбу по охранникам

Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы

Серена Уильямс отказалась защищать свой титул на Australian Open

Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных

Баскетболисты ЦСКА потерпели самое крупное поражение в сезоне

МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице

Трамп отказался пускать автора книги о его администрации в Белый дом

Как квантовые компьютеры изменят мир

Милонов попросил Минпромторг спрятать прилавки с алкоголем

Закат эры ПК: причины и следствия

Войны в мире: горячие точки 2017 года

Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 20 человек

Число отравившихся угарным газом в США увеличилось до 40 человек

Hill сообщила о новом расследовании в отношении Хиллари Клинтон

В Мексике при падении автобуса с моста погибли девять человек

В США более 20 человек отравились угарным газом

КНДР согласилась на прямые переговоры с Южной Кореей

В Приморье тепловоз насмерть сбил девушку

В США в аэропорту экстренно сел двухмоторный самолет без шасси

В Японии на рыбном аукционе продали тунца за $323 тыс.

Депортированная из Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

В США губернаторы пообещали бороться с планом Трампа по бурению скважин

Стала известна дата выхода финального сезона «Игры престолов»

Один человек пострадал в результате ДТП на востоке Москвы

WSJ узнала о возможной продаже Weinstein Company за $500 млн

Снегопад и морозы привели к режиму ЧС на востоке США. Фоторепортаж