Следствие попросило продлить домашний арест Серебренникова на три месяца

Басманный суд в столице рассмотрит ходатайство следствия о продлении на три месяца домашнего ареста для режиссера Кирилла Серебренникова, экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина и продлении нахождения под стражей генерального продюсера студии Алексея Малобродского, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Следователи просят продлить аресты обвиняемым в хищении средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа» до 19 апреля.

В августе 2017 года Серебренникова обвинили в создании организованной группы, которая похитила 68 млн руб. бюджетных денег. Он находится под домашним арестом с 23 августа, Итин — с 25 мая, а Малобродский отбывает арест в СИЗО с 21 июня. В начале декабря суд арестовал рояль, купленный для студии на бюджетные деньги.

По делу проходят также бывший исполнительный и генеральный продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и экс-главбух Нина Масляева. На суде она заявила, что режиссер создал «Седьмую студию» «для реализации преступного умысла» по хищению госсредств на 200 млн руб.