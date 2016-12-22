Итин в суде опроверг дачу показаний против Серебренникова

Экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин не давал показаний против основателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, а следствие изолирует их и пытается «столкнуть лбами», заявил в Басманном суде его адвокат Юрий Лысенко. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Защита отметила, что Итин не дает показания на других участников, потому что он «не имеет отношения к этому преступлению, если оно вообще было». «Следствие пытается доказать мнимые доказательства вины. Продление меры пресечения просим отменить», — заявил адвокат.

Он добавил, что показаний против Серебренникова Итин не давал, и «делается это всё, чтобы столкнуть обвиняемых лбами и оговорить друг друга».

Сам Итин заявил, что следователь умышленно сообщил Серебренникову неправду, «где я в своих показаниях якобы оговаривал Серебренникова». «Таким образом, следствие использует изоляцию, для того чтобы предоставлять нам заведомо ложные показания друг друга. В связи с этим прошу суд обжаловать решение первой инстанции в продлении меры пресечения», — заявил обвиняемый.

Арест фигурантам дела «Седьмой студии» продлили в середине октября. Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский был оставлен под стражей, бывший главный бухгалтер Нина Масляева и основатель «Седьмой студии» режиссер Кирилл Серебренников остались под домашним арестом. Продюсер Екатерина Воронова была объявлена в розыск и арестована заочно.

Итин, Масляева, Малобродский и Серебренников обвиняются в хищении госсубсидии в размере 214 млн руб. на поддержание современного искусства. Дело было возбуждено еще в 2015 году. Итин, Масляева и Малобродский были арестованы после обысков в «Гоголь-центре» в мае 2017 года. Серебренников, проходивший изначально по делу свидетелем, был задержан в августе и помещен под домашний арест. Его обвиняют в хищении 68 млн руб. госсубсидий.