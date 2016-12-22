Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,29 EUR Нал. 69,32 68,14 USD Бирж. 56,60 +0,17 EUR Бирж. 68,66 +0,80 USD ЦБ. 56,60 -0,39 EUR ЦБ. 68,26 +0,20 EUR/USD 1,21 +0,01 BTC/USD Бирж. 13640,00 +344,57 MOEX 2262,38 +0,71% RTS 1261,07 +0,99% Brent 69,48 +0,54% DJIA 25743,28 +0,66% Nasdaq 7251,23 +0,55% FTSE 7778,64 +0,20%
Суд отправил под домашний арест водителя въехавшего в переход автобуса
Лента новостей
Тест: как составить психологический портрет своего клиента 20:24, РБК и МегаФон Британка возглавила наблюдательный совет «Нафтогаза» 20:23, Бизнес Посол США в Панаме решил уволиться после слов Трампа о мигрантах 20:21, Политика По делу об убийстве посла Карлова арестовали еще одного подозреваемого 20:15, Политика Канада ввела новые санкции против КНДР 20:08, Политика Сборная России по горным лыжам завоевала первую медаль в сезоне 20:00, Спорт В Праге полуобнаженная активистка Femen напала на президента Земана 19:51, Политика Следствие попросило продлить домашний арест Серебренникова на три месяца 19:40, Общество Минобороны показало удар по принадлежащему боевикам складу дронов в Сирии 19:36, Общество Гройсман предложил России вернуть Крым вместе с военной техникой 19:13, Политика МИД России выразил Швеции протест из-за нападений на диппредставительства 19:10, Политика Курс гривны установил исторический антирекорд 19:04, Экономика «Транснефть» спрогнозировала снижение экспорта нефти в 2018 году на 3% 18:54, Бизнес Суд отправил под домашний арест водителя въехавшего в переход автобуса 18:49, Общество Из-за вызвавшего споры ЕС и России вируса в ФРГ истребят диких кабанов 18:46, Бизнес Украинский депутат заинтересовался покупкой доли в «дочке» ВЭБа 18:45, Финансы Пользователи пожаловались на очередной сбой в работе Telegram 18:43, Общество Колонну с американскими гаубицами задержали в Германии на 60 часов 18:36, Общество В Омске взрыв газа повредил несущую стену жилого дома 18:34, Общество ЦСКА подписал контракт с первым новичком зимы 18:28, Спорт Эксперты сообщили об атаках хакеров Fancy Bear на Иран и сенат США 18:14, Технологии и медиа Суд снял арест со счетов бывшего главы «Почты России» на 95 млн руб. 18:10, Общество СК отказался проводить проверку задержания главы чеченского «Мемориала» 18:03, Общество Российские биатлонисты впервые в сезоне выиграли медаль в эстафете 18:00, Спорт Защищенный объект: что находится внутри Пентагона 17:58, Фотогалерея  В Чили неизвестные с бомбами напали на храмы перед визитом папы римского 17:57, Общество Захарова обвинила британские СМИ в подготовке «негативного фона» ЧМ-2018 17:52, Политика Глава МИД Британии назвал мэра Лондона «напыщенным щеголем» 17:40, Политика
Суд отправил под домашний арест водителя въехавшего в переход автобуса
Общество, 18:49
0
Суд отправил под домашний арест водителя въехавшего в переход автобуса

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Виктора Тихонова, сидевшего за рулем автобуса, который въехал в конце декабря 2017 года в переход в районе станции метро «Славянский бульвар». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Басманным судом избран домашний арест в отношении обвиняемого Тихонова Виктора сроком до 25 февраля 2018 года», — сказали в пресс-службе.

Водитель автобуса, свою вину не признал. Тихонов заявил, что не будет препятствовать расследованию дела, которое было возбуждено против него.

Прокурор заявил, что арест для водителя автобуса, о котором просило следствие, преждевременен, передает ТАСС. «Обстоятельства дела страшные, в них необходимо разбираться, но пока прокуратура считает преждевременным заключение Тихонова под стражу, так как он обвиняется в непредумышленном преступлении, имеет гражданство России и постоянное место жительства», — сказал он.

В свою очередь, следствие заявило, что Тихонов въехал в переход, потому что нарушил Правила дорожного движения и не справился с управлением. Следователь отметил, что водитель говорил о неисправности автобуса, хотя экспертиза пришла к выводу, что у автобуса не было поломок. «В результате экспертизы пришли к выводу, что Тихонов уклоняется путем дачи подобных показаний от ответственности», — сказал он.

В Следственном комитете заявили, что автобус, который въехал в переход, был исправен. Однако следователи продолжают собирать техническую документацию на транспортное средство, участвующее в инциденте, а также изучают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистратор автобуса.

Автобус в Москве въехал в подземный переход. Фотогалерея Еще 8 фото
Фотогалерея

Рейсовый автобус, за рулем которого был Тихонов, въехал в подземный переход 25 декабря. Жертвами аварии стали четыре человека, 11 пострадали. По словам водителя, в момент инцидента у автобуса отказали тормоза. Кроме того, как сообщал РБК, он вышел на чужую смену за своего коллегу. Тихонов отметил, что снял автобус с ручного тормоза, он поехал и не смог остановиться. Водителю были предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В группе ГАЗ заявили, что версия о поломке автобуса маловероятна. В компании отметили, что по итогам проверки выяснилось, что водитель «с большой долей вероятности» не использовал ни одну из тормозных систем, которые стояли на его транспортном средстве.

Теги: ДТП , происшествия , судебный процесс , Автобус
Главное
Посол США в Панаме решил уволиться после слов Трампа о мигрантах Политика
Материалы по теме
СКР признал исправным въехавший в переход на Славянском бульваре автобус Общество
В Москве перед переходами у метро начали устанавливать заграждения Общество
Пассажир рассказал о намеренном съезде водителя автобуса в переход Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.