Суд отправил под домашний арест водителя въехавшего в переход автобуса

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Виктора Тихонова, сидевшего за рулем автобуса, который въехал в конце декабря 2017 года в переход в районе станции метро «Славянский бульвар». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Басманным судом избран домашний арест в отношении обвиняемого Тихонова Виктора сроком до 25 февраля 2018 года», — сказали в пресс-службе.

Водитель автобуса, свою вину не признал. Тихонов заявил, что не будет препятствовать расследованию дела, которое было возбуждено против него.

Прокурор заявил, что арест для водителя автобуса, о котором просило следствие, преждевременен, передает ТАСС. «Обстоятельства дела страшные, в них необходимо разбираться, но пока прокуратура считает преждевременным заключение Тихонова под стражу, так как он обвиняется в непредумышленном преступлении, имеет гражданство России и постоянное место жительства», — сказал он.

В свою очередь, следствие заявило, что Тихонов въехал в переход, потому что нарушил Правила дорожного движения и не справился с управлением. Следователь отметил, что водитель говорил о неисправности автобуса, хотя экспертиза пришла к выводу, что у автобуса не было поломок. «В результате экспертизы пришли к выводу, что Тихонов уклоняется путем дачи подобных показаний от ответственности», — сказал он.

В Следственном комитете заявили, что автобус, который въехал в переход, был исправен. Однако следователи продолжают собирать техническую документацию на транспортное средство, участвующее в инциденте, а также изучают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистратор автобуса.

Рейсовый автобус, за рулем которого был Тихонов, въехал в подземный переход 25 декабря. Жертвами аварии стали четыре человека, 11 пострадали. По словам водителя, в момент инцидента у автобуса отказали тормоза. Кроме того, как сообщал РБК, он вышел на чужую смену за своего коллегу. Тихонов отметил, что снял автобус с ручного тормоза, он поехал и не смог остановиться. Водителю были предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



В группе ГАЗ заявили, что версия о поломке автобуса маловероятна. В компании отметили, что по итогам проверки выяснилось, что водитель «с большой долей вероятности» не использовал ни одну из тормозных систем, которые стояли на его транспортном средстве.