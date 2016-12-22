Адвокат Весельницкая опровергла встречу с Иванкой Трамп в Нью-Йорке

Адвокат Наталия Весельницкая в разговоре с РБК опровергла информацию о своей встрече и обмене репликами с дочерью американского президента Иванкой Трамп после общения с ее братом Дональдом Трампом-младшим в июне 2016 года.

«Когда я уходила со встречи, была какая-то блондинка, проходила мимо. Была ли это Иванка или кто-то еще, я понятия не имею», — рассказала Весельницкая. «Я с ней репликами не обменивалась», — отметила она.

Весельницкая добавила, что готова дать американскому конгрессу показания по делу о «российском вмешательстве» в выборы президента США, однако пока ее не вызывали. «Если в Вашингтоне не смогут обеспечить мою неприкосновенность, я готова дать показания по видеоконференции», — сказала она. Она отметила, что в ближайшее время не собирается ездить в США.

«У меня есть профессиональная потребность и действующая виза для въезда в США, но тот уровень негатива в информационном пространстве в отношении меня заставляет меня на этом этапе воздержаться от поездок», — пояснила она.

Адвокат отметила, что отправила американским сенаторам Чаку Грассли и Дайэнну Файнстайну письменные ответы на вопросы.

7 января Los Angeles Times сообщила, что после встречи с Трампом-младшим Весельницкая встретилась в лифте Trump Tower с Иванкой Трамп и обменялась несколькими репликами. Спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер заявил, что хочет знать все подробности диалога и для этого повторно допросить участников переговоров.

Встреча Трампа-младшего и Весельницкой, по данным газеты The New York Times, состоялась в июне 2016 года, после того как Трамп-старший выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах.

По словам Трампа-младшего, предлогом для переговоров стало обещание юриста предоставить компромат на главную соперницу его отца на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая заявила, что не имеет связей с Кремлем, а встреча была организована в связи с интересом к ситуации вокруг «закона Магнитского» со стороны ее клиента.

В Кремле в июле заявили, что не знают ни о самой встрече, ни о том, кто такая Весельницкая.

Конгресс США ведет независимые расследования по делу о «вмешательстве России» в выборы американского президента. В Вашингтоне полагают, что российские хакеры действовали заодно с членами предвыборного штаба Трампа. Москва прежде неоднократно опровергала эти обвинения. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а глава российского МИДа Сергей Лавров указывал, что нет никаких фактов, подтверждающих это.