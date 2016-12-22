СМИ сообщили о подготовке в КНДР полигона к ядерному испытанию

Пхеньян активизировал работы на испытательном полигоне, где ранее проводил ядерные испытания, сообщает портал 38North. Активность северокорейских военных была зафиксирована с помощью спутниковых снимков.
Портал, занимающийся мониторингом военной деятельности КНДР, указывает, что в декабре на полигоне близ деревни Пхунгери были замечены следы активных работ. На полигоне присутствуют рабочие и техника. В западной части полигона были проложены новые железнодорожные пути, на нем регулярно присутствуют группы персонала из 100 — 120 человек. На поверхности заметны следы горных работ.
На полигоне в Пхунгери осенью 2017 года Северная Корея провела последнее на настоящий момент подземное ядерное испытание. Власти страны объявили, что испытана была недавно созданная в стране термоядерная бомба. Информация о взрыве была подтверждена с помощью мониторинга сейсмоактивности в регионе. Мощность взрыва была оценена в четверть мегатонны (250 килотонн).
В ноябре телеканал Asahi TV со ссылкой на северокорейские источники сообщил, что после ядерного испытания на полигоне погибли порядка 200 рабочих. Они оказались погребены после обрушения в подземных коммуникациях комплекса. В Пхеньяне сообщения СМИ назвали «дезинформацией».