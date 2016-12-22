Пьяный россиянин на велосипеде погиб в ДТП на Шри-Ланке
Общество, 00:25
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Пьяный россиянин на велосипеде погиб в ДТП на Шри-Ланке
На Шри-Ланке в результате аварии погиб россиянин, еще один гражданин России госпитализирован. Об этом сообщает местный портал Hiru News со ссылкой на данные полиции.
ДТП произошло на юге страны, на дороге между городами Матара и Галле. Россияне ехали по дороге на велосипедах. По данным полиции, во время ДТП граждане России были в состоянии алкогольного опьянения. Один из них погиб, второй был госпитализирован в местную больницу. Подробности ДТП не сообщаются.
В Таиланде 9 января в результате ДТП погиб россиянин. Он ехал на мотоцикле вместе женщиной и сбил на дороге туриста из Южной Кореи. Все три участника инцидента погибли на месте.