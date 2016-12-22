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Россиянин тяжело ранен в результате перестрелки в американском Питтсбурге
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Россиянин тяжело ранен в результате перестрелки в американском Питтсбурге
Общество, 01:26
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Россиянин тяжело ранен в результате перестрелки в американском Питтсбурге

Россиянин был тяжело ранен в результате перестрелки в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания). Как сообщает генконсульство России в Нью-Йорке, мужчина проезжал мимо места конфликта в автомобиле.

Инцидент произошел 19 декабря. «Генконсульство России в Нью-Йорке находится на связи с его родственниками и с правоохранительными органами. Оказывается необходимое содействие», — сказано в сообщении.

Как сообщает CBS Pittsburg, 19 декабря неизвестный выстрелил в пассажира проезжающего мимо него авто. По данным полиции, пуля пробила лобовое стекло белого Nissan Altima, пассажир получил ранение в голову и был госпитализирован. Водитель не пострадал.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Теги: россиянин , перестрелка
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