Россиянин тяжело ранен в результате перестрелки в американском Питтсбурге

Россиянин был тяжело ранен в результате перестрелки в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания). Как сообщает генконсульство России в Нью-Йорке, мужчина проезжал мимо места конфликта в автомобиле.

Инцидент произошел 19 декабря. «Генконсульство России в Нью-Йорке находится на связи с его родственниками и с правоохранительными органами. Оказывается необходимое содействие», — сказано в сообщении.

Как сообщает CBS Pittsburg, 19 декабря неизвестный выстрелил в пассажира проезжающего мимо него авто. По данным полиции, пуля пробила лобовое стекло белого Nissan Altima, пассажир получил ранение в голову и был госпитализирован. Водитель не пострадал.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.