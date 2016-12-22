Туристка из России погибла после падения на катке в Бельгии

В бельгийском городе Брюгге после падения на катке в новогоднюю ночь погибла 43-летняя туристка из России. Об этом сообщает Nieuwsblad.

Во время празднования Нового года женщина со своим другом решили покататься на катке, который в это время был закрыт. Во время катания она упала и ударилась головой, потеряв сознание. Спустя некоторое время она пришла в себя, но отказалась от медицинской помощи. Однако утром ей стало плохо, женщину госпитализировали в критическом состоянии. Туристка скончалась в больнице от кровоизлияния в мозг. В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.

Как сообщил «РИА Новости» представитель посольства России в Бельгии, сотрудники дипмиссии помогут родственникам погибшей с оформлением необходимых документов. «Мы в постоянной связи с семьей погибшей. Несчастный случай произошел в Брюгге 1 января. Оказали консультативную поддержку и​ будем оказывать содействие по оформлению необходимых документов», — рассказал собеседник агентства.

