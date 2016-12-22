В Таиланде в ДТП с мотоциклом погиб россиянин
Общество, 07:34
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В Таиланде в ДТП с мотоциклом погиб россиянин
В Паттайе в ДТП с мотоциклом погибли трое человек, в том числе россиянин Александр Захаров, сообщает местное издание The Nation со ссылкой на полицию.
ДТП произошло утром 9 января. По информации издания, 22-летний Захаров ехал на мотоцикле Kawasaki Z900, на пассажирском сидении находилась женщина. По словам сотрудника полиции, на вид ей от 20 до 25 лет.
Мотоцикл ехал на большой скорости и сбил 20-летнего туриста из Южной Кореи, который переходил дорогу. В результате происшествия все трое погибли на месте.
В консульском отделе посольства России в Таиланде ТАСС сообщили, что пока не получали информацию о случившемся.