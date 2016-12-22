Путин поддержал консервативный подход Центробанка к криптовалютам

Президент считает, что криптовалюта ничем не обеспечена и не может быть инструментом накопления. Так он объяснил консерватизм Центробанка по вопросу криптовалют в России

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Консерватизм Банка России в отношении регулирования криптовалют имеет под собой основания: криптовалюта ничем не обеспечена и не может быть инструментом накопления. Об этом президент Владимир Путин заявил во время встречи с представителями российских СМИ, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, сейчас контроль за криптовалютами «в значительной степени» является прерогативой ЦБ, но в будущем «наверняка нужно будет законодательное регулирование». «Рассчитываться [криптовалютой] можно, но накоплений нет, обеспечения нет, поэтому Центральный банк подходит к этому очень осторожно. Колебания колоссальные: сегодня ты вложил все, что у тебя есть, а завтра все потерял», — сказал Путин.

Президент отметил, что власть при работе с криптовалютами не может позволить повторения ситуации с «обманутыми дольщиками». Если законы будут отрегулированы недостаточно эффективно, то потом «государство будет нести ответственность за ту тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть». «Сейчас это в основном ответственность самого человека, а государству стоит только прописать «это можно, а это нельзя», а если пропишет еще неточно, тут же возникнут какие-то проблемы, которые нужно будет решать», — подчеркнул Путин.

В качестве примера президент привел валютную ипотеку, и хотя россиян предупреждали о рисках, «никто не слышал». «Нельзя ни в коем случае сделать, чтобы это было какое-то прокрустово ложе, в котором не подвинуться. Но если уж регулировать, то самое необходимое», — добавил российский лидер.

О настороженном отношении к криптовалютам Путин заявлял еще в июле 2017 года. Тогда он также отмечал «большие колебания» на рынке криптовалют, которые могут привести «к очень серьезным потерям» для физических и юридических лиц, которые в них вкладываются.

В октябре Путин вновь отметил серьезные риски при использовании криптовалют. По его словам, с помощью криптовалют злоумышленники могут отмывать капитал, полученный преступным путем, уходить от налогов и финансировать терроризм. «В случае сбоя системы или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта», — подчеркивал Путин.