Минфин в феврале внесет в Госдуму законопроект о криптовалютах

Сотрудники Министерства финансов и Банка России обсуждали вопрос о разрешении торговли криптовалютами на биржах, однако ЦБ отклонил предложение ведомства. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает «РИА Новости». Минфин планирует в феврале внести законопроект о криптовалютах в Госдуму.

«ЦБ РФ не поддерживает регулирование торговли криптовалютами. Наши предложения легализовать торговлю криптовалютами на торгах Центральный банк не поддерживает», — сказал Моисеев. По его словам, Минфин рассматривает разные варианты критериев отбора бирж, на которых могли бы начаться торги криптовалютами, «в том числе географические».

Как сообщили РБК в Центробанке, вопрос о разрешении торговли криптовалютами на биржах «находится в процессе обсуждения в рамках подготовки законопроекта».

«Мы готовы организовать торги финансовыми продуктами, на которые существует спрос со стороны участников торгов и их клиентов и которые обеспечивают достаточную юридическую защиту. Однако, как и любые другие биржевые инструменты, они должны работать исключительно в рамках российского правового поля», — говорится в ответе Мосбиржи в ответ на вопрос РБК, готова ли биржа запустить торги криптовалютами. Представитель биржи отметил, что с регуляторной и технической точек зрения быстрее и легче реализовать возможность торговли производными инструментами на криптовалюту.

В конце декабря Моисеев сообщал о том, что Минфин и ЦБ разработали законопроект о регулировании ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение токенов). «Мы старались избежать соблазна отрегулировать оборот цифровых активов и привлечение средств с применением цифровых активов так, как мы регулируем финансовые рынки», — отметил замминистра.

В законопроекте речь идет об определении криптовалюты как «иного имущества», а ICO представить как вид краудинвестинга (инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого круга микроинвесторов). Также Минфин намерен ограничить объем средств, привлекаемых для одного ICO и объем вложений в первичное размещение токенов от неквалифицированных инвесторов.

Банк России в конце ноября счел опасным рост неконтролируемого рынка криптовалют и увидел в нем риски для глобальной экономики. «Образование пузыря на рынке криптовалют может привести к значительным потерям потребителей. Возможны также риски использования криптовалют в целях отмывания денег и финансирования терроризма», — пояснили в ЦБ.