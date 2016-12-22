В больнице остался последний пострадавший при взрыве в «Перекрестке»

Один пострадавший в результате теракта в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге остается в больнице, написала вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter.
«Все пострадавшие при взрыве в магазине «Перекресток» из Мариинской больницы выписаны. По состоянию на 11.01.2018 (21:00) остается один пострадавший в первом хирургическом отделении Александровской больницы. Состояние пострадавшего удовлетворительное», — написала Митянина.
Взрыв в «Перекрестке» произошел вечером 27 декабря. Пострадали 18 человек. Взрывное устройство было заложено в камеру хранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Позднее президент Владимир Путин назвал случившееся терактом.
Подозреваемый в подготовке взрыва Дмитрий Лукьяненко задержан 30 декабря. Свои действия он объяснил «ненавистью к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал».