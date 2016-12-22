В Петербурге из больницы выписали двух пострадавших при взрыве в магазине

Еще двух пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» выписали из больницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-губернатора города Анны Митяниной.
Всего при взрыве в магазине, произошедшем вечером 27 декабря, пострадали 18 человек. Как написала Митянина в своем Twitter, вечером 9 января в больницах города остаются три человека.
Взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел вечером 27 декабря. Взрывное устройство было заложено в камеру хранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Позднее Владимир Путин назвал случившееся терактом.
Подозреваемый в подготовке взрыва Дмитрий Лукьяненко был задержан 30 декабря. Свои действия он объяснил «ненавистью к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», сообщили в СКР. В ведомстве также добавили, что Лукьяненко состоял на учете в психдиспансере. Ему была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.