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В Совфеде ответили на выводы Польши о взрыве на Ту-154 Качиньского
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В Совфеде ответили на выводы Польши о взрыве на Ту-154 Качиньского
Политика, 14:02
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В Совфеде ответили на выводы Польши о взрыве на Ту-154 Качиньского

В Совете Федерации прокомментировали выводы польской комиссии при Минобороны по повторному расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Первый зампредседателя комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что работу комиссии «нельзя серьезно обсуждать».

​«Через пять лет в комиссии, может, скажут, что там был атомный взрыв на борту», — полагает он. Джабаров добавил, что «для здравомыслящих людей эта тема уже в прошлом — было расследование, выводы есть». «Это даже нельзя серьезно обсуждать. Это уже неприлично. О каких взрывах может идти речь, когда есть запись бортового самописца, запись разговоров, которые шли на борту», — возмутился сенатор.

Джабаров подчеркнул, что самолет садился «абсолютно в неблагоприятных метеорологических условиях». «Диспетчер настойчиво приказал им уйти на запасной аэродром, но они поддались давлению высшего военного руководства и начали сажать самолет, не зная условий местности», — сказал он. «Польские власти почему просят останки самолета? Они хотят сфальсифицировать расследование, найти следы, а их вполне можно нанести в лабораторных условиях», — утверждает Джабаров. «Польские специалисты к нам уже приезжали, все смотрели. Думаю, это политическая борьба внутри Польши», — заключил он.

Комиссия Министерства обороны Польши по расследованию катастрофы президентского Ту-154 10 января признала версию о взрыве на борту основной. В техническом докладе, выводы которого признало ведомство, говорится, что «левое крыло Ту-154 было уничтожено внутренним взрывом». Кроме того, согласно документу, на борту было «несколько источников взрыва — в крыле, предкрылках, а также в центроплане (центральная часть крыла. — РБК)». Также в докладе оспаривается один из основных выводов предыдущей комиссии, заключившей, что крыло Ту-154 было разрушено в результате столкновения с березой.

Комиссия при Минобороны выступила с заявлением на следующий день после отставки главы ведомства Антония Мачеревича. Он говорил, что считает крушение самолета терактом, и призывал возобновить расследование.

СК ответил на заявление Минобороны Польши о взрыве на Ту-154 президента
Общество

Москва, комментируя заявления Польши, ссылается на выводы первой комиссии от 2011 года. «При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было», — подчеркнула представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Крушение Ту-154 произошло в апреле 2010 года. В результате происшествия погибли все находящиеся на борту пассажиры — 96 человек. В их числе был президент Польши Лех Качиньский. В 2011 году польский Национальный комитет назвал причиной случившегося преждевременное снижение самолета в условиях плохой видимости, которое привело к столкновению с деревом. Пересмотреть заключение комиссии было решено, после того как в 2015 году пришла к власти партия «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского. Финальный отчет о новом расследовании катастрофы комиссия представит до конца весны 2018 года.

Теги: Польша , Ту-154 , Лех Качиньский
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