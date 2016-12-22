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Назвавший терактом гибель Качиньского министр лишился поста в Польше
Политика, 09 янв, 14:51
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Назвавший терактом гибель Качиньского министр лишился поста в Польше
В результате перестановок в правительстве Польши своего поста лишился Антоний Мачеревич. Он был министром обороны и настаивал на том, что авиакатастрофа, в которой погиб президент Лех Качиньский, была терактом
Антоний Мачеревич (Фото: Artur Widak / Zuma / TASS)

Президент Польши Анджей Дуда провел перестановки в правительстве. Своих постов лишились министр обороны Антоний Мачеревич и министр иностранных дел Витольд Ващиковский, передает Reuters. Новым главой оборонного ведомства стал возглавлявший до этого МВД Мариуш Блащак, МИД возглавит политолог Яцек Чапутович. Также своих постов лишились министры экологии, здравоохранения, предпринимательства и технологий, пишет Rzeczpospolita.

Мачеревич — член консервативной партии «Право и справедливость». Он и Ващиковский занимали свои должности с ноября 2015 года.

Месяц назад, 7 декабря, Беата Шидло подала в отставку с поста премьер-министра Польши, а Дуда поручил сформировать правительство Матеушу Моравецкому.

«Поздравляю премьер-министра Моравецкого за его храбрость и способность проводить перемены не только на персональном, но и на структурном и организационном уровнях», — заявил в связи с назначением нового правительства Дуда (цитата по Rzeczpospolita).

Бывший министр обороны настаивал на том, что авиакатастрофа под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, была терактом. Об этом он заявил, в частности, в марте 2016 года, добавив, что этот теракт был направлен «на лишение Польши руководства, которое вело страну к независимости». Чиновник выступал за возобновление расследования обстоятельств авиакатастрофы. В российском МИДе называли слова Мачеревича «безответственными заявлениями», которые «расшатывают и так непростые отношения» между Москвой и Варшавой.

Мачеревич также обвинял предыдущие власти страны в том, что они скрывают информацию и «ключевые документы» о произошедшем, дезинформируя польское общество.

Бывший глава МИДа Ващиковский в августе 2017 года заявил, что началу Второй мировой «в значительной мере» способствовал Советский Союз. Трения наблюдались и в отношениях с Украиной: в ноябре прошлого года чиновник заявил, что украинцам с «антипольскими настроениями» могут запретить въезд в страну.

Как отмечает Reuters, Брюссель критиковал Мачеревича за медленную модернизацию армии и за конфликты с генералами, а Ващиковского в ЕС считали «неэффективным дипломатом».

Масштабные перестановки в кабинете министров Польши свидетельствуют о том, что Варшава таким образом пытается наладить ухудшившиеся в последнее время отношения с Евросоюзом и тем самым избежать санкции Брюсселя в отношении Польши, считает руководитель центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН Ирина Кобринская.

В разговоре с РБК Кобринская также отметила, что с уходом Мачеревича с поста главы Министерства обороны история с расследованием крушения самолета Качиньского не будет забыта польскими политиками, так как главным идеологом расследования авиакатастрофы является не сам Мачеревич, а брат погибшего президента — лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский. «Эта тема будет подниматься вновь, когда Варшаве будет выгодно очередное обострение отношений с Россией», — считает эксперт.

Мачеревич и Ващиковский «ничего конструктивного в европейскую политику в поддержание отношений между интеграционными структурами Польши и России не привнесли», заявил РБК председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Это были фигуры, которые активно использовали свои посты, чтобы спекулировать на русофобии, и без того распространенной в Европе. Мачеревич и Ващиковский запомнятся одиозными высказываниями, было ощущение, что они пытаются привлечь внимание к Польше как к предфронтовому государству, которое чуть ли не первым принимает на себя удары с Востока», — считает Косачев. По мнению сенатора, сложно сказать, каких взглядов будут придерживаться их преемники. «Если их выставили за дверь в силу того, что их политика явно не добавляла Польше очков на европейской арене, — это неплохо. Если, наоборот, от Блащака и Чапутовича ждут еще большего напора в польском русофобстве, то это вызовет сожаление», — сказал Косачев.

Авторы: Андрей Гатинский, Анжелика Басисини, Егор Губернаторов.
Теги: Польша , Антоний Мачеревич , авиакатастрофа под Смоленском
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