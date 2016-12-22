Москвичей предупредили о самой холодной ночи зимы

В Москве ночь на пятницу, 12 января, станет «самой холодной холодного периода». Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Мы ожидаем минус 8–10 градусов в столице, минус 7–12 градусов по области», — сообщил он. В пятницу днем температура воздуха составит минус 4–6 градусов.

​По словам синоптика, в четверг, 11 января, будет облачно, время от времени будет идти небольшой снег. В столице ожидается температура от минус 1 градуса до минус 3 градусов, а в области — от 0 градусов до минус 5 градусов. «Ветер северный, днем слабый, к вечеру усилится до 4–9 м/c, атмосферное давление выше нормы, в течение сегодняшнего дня оно еще немного подрастет и к вечеру составит 754 мм ртутного столба», — добавил Леус.

Столичный регион, как и сообщалось 10 января, находится под влиянием атмосферного фронта. 13 января будет без осадков, ночью минус 9–11 градусов, днем — минус 6–8 градусов. «В воскресенье [14 января] вновь пойдет небольшой снег, минус 8–10 ночью, минус 5–7 градусов днем», — заключил Леус.

Накануне в «Фобосе» рассказали, что месячная температура в Москве существенно — на 6 градусов — превышает норму. Однако во второй половине недели морозы должны усилиться, и погода вернется к климатической норме.

Ранее синоптики предупреждали, что 13–14 января в Московском регионе атмосферное давление может повыситься до 772 мм ртутного столба, что побьет рекорд 1937 года. Также москвичам обещали минус 15–18 градусов на Старый Новый год.