Синоптики предупредили о 15-градусных морозах на старый Новый год

В Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют 15-градусный мороз в ночь с 13 на 14 января, на старый Новый год. Об этом говорится в сообщении метеоцентра «Фобос», опубликованном на портале «Метеовести».

«Москва окажется в самом центре малооблачного и штилевого скандинавского антициклона, из-за чего ночью морозы на старый Новый год окрепнут до -10...-15 градусов», — сказано в сообщении. При этом на севере Подмосковья температура опуститься до -18 градусов.

Ожидается, что снежный покров будет «незначительным» — около 3 см.

Минувшее Рождество в столице прошло при аномально теплой погоде. Температура приблизилась к рекордным показателям — днем 7 января температура достигала 2,7 градуса тепла.