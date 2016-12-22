Синоптики рассказали о превышении температурной нормы в Москве

Месячная температура в Москве существенно превышает норму. Об этом РБК рассказала ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Подходит практически к концу первая декада месяца, и у нас в Москве отмечается существенное превышение нормы месячной температуры — свыше 6 градусов. Это очень большое отклонение», — рассказала метеоролог.

10 января погода в Москве, по словам Волосюк, будет спокойной — в основном без осадков, с температурой минус 2–3 градуса. Это, как пояснила синоптик, на 3–4 градуса выше нормы.

В течение суток температура останется такой же, но 11 января в Москве будет идти снег. Во второй половине недели морозы усилятся, синоптики рассчитывают на возвращение погоды к климатической норме.

Накануне синоптики сообщили, что 13–14 января в столице ожидается повышение атмосферного давления. Возможно, оно вырастет до 772 мм ртутного столба и побьет рекорд, установленный в 1937 году.