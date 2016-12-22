Синоптики предсказали новый рекорд атмосферного давления в Москве

В субботу, 13 января, атмосферное давление в Москве может вырасти до 772 мм ртутного столба, побив рекорд, установленный в 1937 году. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

13 января атмосферное давление в Москве будет рекордно высоким. Об этом РБК рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам Поздняковой, к 13 января давление может достичь 772 мм ртутного столба, на следующий день также останется очень высоким. Это связано с антициклоном, который будет определять погоду. Сейчас его центр находится над Скандинавией, к концу недели доберется до столичной области.

Предыдущий​ рекорд, 771 мм ртутного столба, был зафиксирован в 1937 году.

Позднякова добавила, что гипертоники могут не очень хорошо себя почувствовать из-за высокого давления несмотря на то, что погода будет довольно комфортной и безветренной. Однако не исключено, что давление не окажет столь ощутимого влияния.

Руководитель научно-диспансерного отдела Российского кардиологического научно-производственного комплекса (РКНПК) Минздрава России Фаиль Агеев рассказал РБК, что высокое атмосферное давление может отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония и ишемическая болезнь сердца. «Рекомендуется в эти дни быть осторожнее, принимать препараты вовремя. При внеплановом повышении давления стоит принять дополнительные препараты и посоветоваться со своим врачом», — предупредил Агеев.

8 января центр погоды «Фобос» сообщил о предстоящем похолодании в Москве. По данным синоптиков, в ночь на 14 января температура может упасть до минус 15 градусов, на севере Подмосковья столбики термометров могут опуститься до минус 18 градусов.

Ведущий специалист центра Вадим Заводченков в программе «Погода 24» телеканала «Россия 24» уточнил, что речь идет не об экстремальных морозах, а о возвращении погоды в рамки климатической нормы для этого времени года.

7 января столичная погода побила рекорд тепла: в 13:00 мск на метеостанции ВДНХ был зафиксирован показатель в плюс 3,5 градуса — это повтор значения 2007 года, признанного максимальным.

За декабрь в столице было зафиксировано семь абсолютных температурных рекордов за историю метеонаблюдения.