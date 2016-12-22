Власти Ирана заявили об обезвреживании причастных к протестам группировок

Иранские спецслужбы обезвредили несколько лиц и группировок, стоящих за беспорядками в стране, говорится в сообщении Министерства по делам разведки Ирана.

По информации ведомства, в последние несколько дней удалось арестовать «ряд террористических и контрреволюционных элементов, которые сыграли значительную роль в разжигании народных протестов». В частности, арестованные лица занимались производством взрывчатых и зажигательных веществ (например, коктейлей Молотова) и подготовкой противоправных деяний. Один из задержанных намеревался сжечь здание госучреждения в одном из городов страны. Также, по информации министерства, арестованные занимались разжиганием ненависти в интернете, пропагандировали беспорядки.

Массовые антиправительственные выступления в Иране начались 27 декабря и быстро распространились как на крупные города — Рей, Исфахан, Тегеран, так и на сельскую местность. К протестам присоединились также национальные меньшинства, в первую очередь, арабы на юго-западе и курды на западе страны. В столкновениях с полицией погибли более 20 человек — как митингующие, так и стражи порядка. Демонстранты протестуют против снижения уровня жизни, безработицы и роста цен, а также внешнеполитического курса властей Ирана и связанных с этим трат на участие в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке и поддержку дружественных Тегерану сил — повстанцев-хуситов в Йемене, режима Башара Асада в Сирии, отправки военных в Ирак, Сирию и Йемен. Чтобы не допустить координации протестующих, власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке протестующих, а на заседании СБ ООН по ситуации в Иране американцы предупредили руководство страны, что за его действиями будет «следить весь мир». 4 января власти Ирана заявили об окончании «смуты», однако протесты, хотя и спали, локально продолжаются до сих пор.