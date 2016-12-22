Силуанов ответил на сообщения о закончившихся в Резервном фонде деньгах

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал информацию о том, что Минфин полностью потратил средства Резервного фонда на покрытие дефицита федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении Минфина, поступившем в РБК.

«В соответствии с законодательно принятыми решениями в этом году остается один суверенный фонд — ФНБ (Фонд национального благосостояния России. — РБК.). Использование в 2017 году средств Резервного фонда на финансирование дефицита было запланировано в бюджете прошлого года», — приводятся в сообщении слова Силуанова.

По итогам 2017 года, как отметил министр, Минфину удалось «значительно сократить траты наших резервов: как средств Резервного фонда, так и ФНБ». «Чистые траты резервов, вместо запланированных в бюджете 1707 млрд руб., составили около 790 млрд руб.», — уточнил он.

Глава ведомства пояснил, что траты сокращены благодаря работе бюджетного правила, предусматривающего «направление нефтегазовых доходов сверх цены в 40$/баррель в резервы правительства». По результатам реализации этого механизма, по его словам, удалось сформировать дополнительные резервы в размере 841,8 млрд руб., которые будут направлены на пополнение ФНБ в 2018 году. «В результате общий объем резервов на начало 2018 года увеличился по сравнению с плановыми значениями и составляет 4594,7 млрд руб., или 5% ВВП», — подытожил Силуанов.

В заключение министр отметил, что ненефтегазовый дефицит федерального бюджета снизился до 7,9% ВВП (с 9,1% в 2016 году), снизилась чувствительность курсовых колебаний к динамике цены на нефть. «Реализация переходных положений бюджетных правил также позволила существенным образом снизить зависимость экономики и бюджета от цен на нефть», — сказал он.

Средства, которые были накоплены в Резервном фонде, окончательно истощились еще 22 декабря 2017 года. Тогда были потрачены последние 54 млрд руб., при том что в январе-ноябре он оставался нетронутым. С января у России остался один суверенный фонд — Фонд национального благосостояния (ФНБ). На 1 января 2018 года в ФНБ находятся 3,75 трлн руб., из которых только 59% (2,2 трлн руб.) являются «свободными» и могут быть взяты со счетов в любое время.

ФНБ и Резервный фонд были образованы в 2008 году после разделения Стабилизационного фонда. Средства первого использовались для помощи банкам в 2008-2009 годах, а также на инфраструктурные проекты (модернизация БАМа, строительство АЭС и другие). Резервный фонд использовался для финансирования казны во время резкого падения доходов бюджета.

