Политологи объяснили выбор трех сопредседателей штаба Путина

Наличие нескольких сопредседателей предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина позволит создать «ощущение поддержки со стороны разных групп, широкой коалиции». Об этом РБК заявил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Сопредседателями штаба стали глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, глава медицинского Центра им. Димы Рогачева, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев, а также гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. Они будут работать в штабе «на общественных началах».

По словам Миронова, наличие среди руководителей штаба Шмелевой символизирует благотворительность и помощь детям. «Это тот самый «Образ будущего», который сейчас пытается создавать Кремль, чтобы не было ощущения старения системы», — заметил он.

Политконсультант Дмитрий Фетисов подчеркнул, что «анонс выдвижения в президенты Владимира Путина перед рабочими на заводе ГАЗа и работа с детьми весь год не были случайными».

По словам Фетисова, штаб в Гостином дворе будет заниматься публичной деятельностью — организацией мероприятий, работой со СМИ и обращениями граждан. Параллельно будет действовать теневой технологический штаб, который будет заниматься разработкой стратегии и тактики кампании, оперативным технологическим реагированием на события, связанные с кампанией.

​Член центрального штаба ОНФ и избирательного штаба Путина в 2012 году Иван Мохначук предположил, что при выборе трех сопредседателей была учтена модель работы Общероссийского народного фронта, у которого тоже несколько сопредседателей. «Очевидно, президент использовал опыт ОНФ и принял такое решение для большего веса и разнообразия и учета мнения разносторонних людей», — заметил Мохначук.

Штаб Путина в Гостином дворе официально начал работу 10 января. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатуры действующего главы государства стартовал 5 января.



Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. 8 января Центризбирком завершил прием документов от самовыдвиженцев, всего поступили заявки от 46 человек. Кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января.



Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Глава государства будет руководить страной в течение шести лет.