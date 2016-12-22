Суд признал законным арест участника гонок на Gelandewagen

Черемушкинский районный суд признал законным арест Абдувахоба Маджидова, задержанного в Москве за управление автомобилем без прав, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Адвокат сегодня подал жалобу на постановление мирового судьи, которым А.Маджидов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток. Решением Черемушкинского районного суда столицы вышеуказанное постановление оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения», — сообщили в суде.

Ранее 10 января суд отправил Маджидова под арест, однако защита решила обжаловать вердикт.

Полиция задержала Маджидова 8 января после аварии, которая произошла в районе дома №66 по улице Профсоюзной. Маджидов, лишенный ранее прав, показал полицейским чужие документы, однако был опознан сотрудниками ГИБДД как участник гонок на Gelandewagen в мае 2016 года. Накануне, 9 января, суд отказался принять материалы дела в отношении Маджидова из-за процессуальных нарушений и вернул документы в полицию для устранения недостатков.

​Маджидов был участником так называемых гонок на Gelandewagen в мае 2006 года. Тогда полиция устроила преследование молодых людей на внедорожнике, которые разогнались до скорости 250 км/ч. Машина, на которой они ехали, принадлежала сыну вице-президента ЛУКОЙЛа Руслану Шамсуарову. В салоне внедорожника находились Шамсуаров, Маджидов, а также Виктор Усков и Мара Багдасарян.