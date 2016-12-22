В Москве задержали участника гонок на Gelandewagen с чужими документами

В Москве после ДТП задержали одного из фигурантов дела о гонках на Gelandewagen с чужими документами, сообщила агентству «Интерфакс» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авария с участием двух иномарок произошла 8 января около 18:00 мск в районе дома № 66 по улице Профсоюзная. На место прибыли сотрудники ГИБДД. «Один из водителей предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. Полицейские опознали его как одного из участников гонок на Gelandewagen в мае 2016 года», — рассказала Волк. Она отметила, что участник гонок ранее был лишен права управления транспортными средства по решению суда.

Представитель МВД добавила, что мужчина не предъявил документов, подтверждающих законность его пребывания в России, из-за чего полицейские заподозрили его в использовании документов, «выданных на другие данные». Мужчину доставили в полицию, где установили его личность. В отношении задержанного возбудили административное дело по ​ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами)».

По словам информированного источника агентства, задержанным оказался Абдувахоб Маджидов, который был за рулем Gelandewagen во время гонок с полицией.

Сотрудники ДПС в Москве устроили погоню за автомобилем Mercedes Gelandewagen в ночь на 23 мая 2016 года. Машина ехала без номеров на скорости до 250 км/ч. Находившиеся в автомобиле пассажиры вели трансляцию происходящего в Periscope.

После того, как полицейские остановили машину, были задержаны сын вице-президента ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков. Спустя полгода Гагаринский суд Москвы признал Ускова и Шамсуарова виновными в оскорблении инспекторов ДПС, их приговорили к 300 часам обязательных работ. Маджидова суд оправдал.

Кроме того, суд постановил изъять Gelandewagen в пользу государства, объяснив это тем, что машина «признана вещественным доказательством и служила средством совершения преступления».

Свидетелем по делу проходила Мара Багдасарян, которая во время гонок также находилась в автомобиле. В ноябре 2016 года ее приговорили к 40 часам обязательных работ за неуплату штрафов. Позже суд увеличивал срок обязательных работ. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы пожизненно лишил Багдасарян водительских прав из-за того, что у нее диагностировали эпилепсию.