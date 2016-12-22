Суд отказался принять дело задержанного участника гонок на Gelandewagen

Суд отказался рассматривать дело задержанного в Москве участника гонок на Gelandewagen ​Абдувахоба Маджидова и вернул его полиции для устранения выявленных нарушений. Об этом, как сообщает «РИА Новости», ​сообщила пресс-секретарь Черемушкинского суда Москвы Екатерина Макеева.

Причиной этого решения стало то, что в деле не было протокола задержания гонщика и материалов видеофиксации. «Мировой судья судебного участка 50 района Черемушки города Москвы вынес определение о возврате материала об административном правонарушении в отношении Маджидова по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ в ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУМВД для устранения выявленных недостатков, выразившихся в отсутствии в представленных материалах протокола административного задержания Маджидова, а также материалов видеофиксации», — сообщила Макеева.

Маджидов был задержан 8 января после аварии, произошедшей в районе дома № 66 по улице Профсоюзная. Он показал полицейским чужие документы. При этом ранее судом он был лишен прав. Из-за этого против Маджидова было возбуждено дело по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Абдувахоб Маджидов был участником так называемой гонки на Gelandewagen в мае 2016 года, когда полиция начала преследование внедорожника, разогнавшегося до скорости 250 км/ч. Во время погони молодые люди, находившиеся в машине, вели трансляцию происходящего в Periscop. В машине были сын вице-президента ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов, Виктор Усков и Мара Багдасарян.

Ускова и Шамсуарова признали виновными в оскорблении инспекторов ДПС и приговорили к 300 часам обязательных работ. Маджидова суд оправдал. Мара Багдасарян проходила по делу в качестве свидетеля. Однако позднее за неуплату многочисленных административных штрафов за нарушения ПДД Багдасарян приговорили к обязательным работам.