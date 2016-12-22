Участника гонок на Gelandewagen Маджидова отправили под арест

Суд отправил под арест Абдувахоба Маджидова, принимавшего в мае 2016 года участие в гонках на Gelandewagen, который преследовала полиция. Недавно его задержали с чужими документами

Абдувахоб Маджидов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Абдувахоб Маджидов, задержанный ранее на этой неделе в Москве участник гонок на Gelandewagen, получил десять суток ареста за управление автомобилем без прав, сообщила РБК помощница мирового судьи района Черемушки.

«Заседание прошло днем в среду, 10 января, в судебном участке № 50 мирового судьи района Черемушки. Маджидова арестовали на десять суток по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами)», — сказала она.

Помощница судьи добавила, что защита Маджидова будет обжаловать приговор. «Обжалование будет проходить в Черемушкинском районном суде», — пояснила она.

Маджидов был задержан 8 января после аварии, которая произошла в районе дома № 66 по улице Профсоюзной. Ранее он был лишен прав и на этот раз показал полицейским чужие документы. В отношении Маджидова было заведено административное дело по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Маджидов стал известен после участия в так называемых гонках на Gelandewagen в мае 2016 года. Тогда полиция преследовала внедорожник, разогнавшийся до скорости 250 км/ч. При этом во время погони находящиеся в машине молодые люди вели прямую трансляцию происходящего в интернете. В салоне внедорожника находились сын вице-президента ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров, а также Абдувахоб Маджидов, Виктор Усков и Мара Багдасарян.

Все они, за исключением Багдасарян, которая проходила по делу свидетелем, предстали перед судом. Ускова и Шамсуарова признали виновными в оскорблении инспекторов ДПС и приговорили к 300 часам обязательных работ. Маджидова суд оправдал. Багдасарян позднее была приговорена к обязательным работам за неуплату многочисленных административных штрафов за нарушения ПДД. Маджидов осенью прошлого года попадался на вождении без прав. Тогда суд назначил ему 15 суток ареста.