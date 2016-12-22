СБУ проверит хореографа из Львова после включения в базу «Миротворца»

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку деятельности солиста Львовского театра оперы и балета имени Крушельницкой Николая Санжаревского, которого сайт «Миротворец» включил в свою базу за антиукраинские взгляды. Об этом заявил пресс-секретарь управления СБУ в Львовской области Олег Александров, передает УНИАН.
По словам Александрова, против Санжаревского в 2015 году СБУ уже проводила проверку и вынесла ему официальное предостережение от «подобных деструктивных действий». Однако тогда не оказалось достаточных доказательств и состава преступления, чтобы возбуждать против него уголовное дело.
Руководство Львовского театра оперы и балета пока не прокомментировало УНИАН обвинения против Санжаревского, но отметило, что «будет назначено служебное расследование».
Санжаревский в данное время находится за границей и пообещал прокомментировать ситуацию, когда вернется на Украину.
Издание «Новое время» сообщает, что Санжаревский попал в список «Миротворца» 8 января.
О том, что солист Львовского театра придерживается сепаратистских взглядов, написала в блоге социальной журналистики Enigma 9 января украинский журналист Елена Добровольская. Она опубликовала скриншоты страниц соцсетей артиста и утверждала, что он распространяет информацию антиукраинской направленности.
Как заявил Санжаревский порталу Zaxid.net, доступ к своей странице во «ВКонтакте» он утратил в 2014 году, восстановить пароль не удалось. Артист добавил, что собирается обратиться в СБУ с просьбой проверить информацию, которую о нем распространяют в СМИ и соцсетях.